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CHP mitinginde hırsızlık şoku! Herkesin gözü önünde oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP mitinginde hırsızlık şoku! Herkesin gözü önünde oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Silivri'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen mitingde, bir kadının cep telefonu çalındı. Yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Silivri'de düzenlenen ‘Millet iradesine sahip çıkıyor' isimli mitingde yaşandı.

KALABALIĞIN ARASINA GİRİP YAPTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı miting öncesinde toplanan vatandaşların arasındaki kadın vatandaş yan kesici şahısın hedefi oldu. Kalabalığın arasına giren şüpheli şahıs gözüne kestirdiği kadının cebinden telefonunu çaldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar bir başka vatandaş tarafından 360 derece çekim özelliğine sahip kamera ile kaydedildi. Telefonun çalındığını fark eden kadın görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi olurken şüpheli şahıs her yerde aranmaya başladı. Görüntülendi şapkalı şüphelinin vatandaşları gözetlemesi, telefonu çalması ve sonrasında şapkasını çıkarıp hızlı adımlarla olay yerinden ayrılması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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