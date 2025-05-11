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Böyle hırsızlık görülmedi! Beğendi, kokladı, poşetine attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bir binaya giren hırsız, ayakkabılık ve dolaplarda mağazadan seçer gibi eşya alıp sırra kadem bastı. Ayakkabıdan havluya kadar koklayıp beğendiklerini alan hırsızın o anları ise kameralara yansıdı.

Aksaray'da  yaşanan olayda, sabah saat 05.30 sıralarında binaya giren şahıs, tüm binayı gezip ayakkabı ve çamaşır seçti.

Apartmandaki daireler önünde bulunan ayakkabılık, dolaplar ve çamaşırlıkları bir bir karıştıran şahıs, ayakkabıları numaralarına ve kalitelerine bakıp mağazadan beğenir gibi seçti. Beğendiği ayakkabıları alan şahıs rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, apartman koridorunda bulunan bir çamaşırlıktaki havlulara da el attı.

POŞETE ATIP GİTTİ

Çamaşırlıktaki elbiseler ve havluları inceleyen şahıs, gözüne kestirdiği bir havluyu koklayıp beğendikten sonra cebine koydu. Ardından diğer daire önlerindeki ayakkabılara yönelen hırsız burada da numaralarına bakıp beğendiği ayakkabıları topladı. Topladığı ayakkabıları merdiven boşluğunda bulduğu bir poşete dolduran şahıs daha sonra apartmanın üst katına çıktı.

AYAKKABI HIRSIZLIĞI ÇOĞALDI

Tüm bu yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri ayakkabı hırsızlığının arttığına dikkat çekti. Rahatlıkla ayakkabılarının çalındığını ifade eden Tuğba Talay (32), "Bu aralar ayakkabı hırsızlığı çoğaldı. Apartmana girip o kadar rahatlıkla ayakkabıları alıp götürüyorlar ki ayakkabı bırakmaya korkar olduk. Özellikle kaliteli ve marka ayakkabıları götürüyorlar. Numaralarına bakıyorlar, beğendikleri ve marka olan ayakkabıları alıp götürüyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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