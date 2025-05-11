Kahvaltı sofrasındaki şiddet sokağa taştı! Sebebi de sonucu kadar hayrete düşürdü...

Adana'da Mustafa K, kahvaltı sofrasında çay koyma tartışması yaşadığı eşini sokak ortasında darbetti. Eşi şikayetçi olmayınca gözaltına alınan adam serbest bırakıldı.

Korkunç görüntüler Adana'nın Yüreğir ilçesinden geldi. İddiaya göre, kahvaltı yapan Mustafa K. ile eşi Hatice D. çay koyma meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek sokağa taştı. Mustafa K. aracıyla ayrılmak isterken eşi yanına gelip tartışmayı devam ettirdi. Bunun üzerine Mustafa K. eşini darbetti, daha sonra da aracıyla olay yerinden ayrıldı.

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EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bu görüntüler üzerine harekete geçerek kocayı gözaltına aldı. Ancak Hatice D. eşinden şikayetçi olmayınca koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.