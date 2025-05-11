Taburcu olmak için ısrar etti, acı haber saatler sonra geldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kütahya'da kaza yapan Halil İnan, doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyip evine gitti. Ancak İnan, sabah saatlerinde fenalaşıp hayatını kaybetti.
Olay Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşandı. 40 yaşındaki Halil İnan aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyip gece saatlerinde hastaneye gitti.
İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü. 2 çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı.
İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar