Kütahya'da dehşet evi! Nagihan Uyğur'u ailecek katletmişler, sebebi de olayın kendisi kadar feci...

Kan donduran olay Kütahya'da yaşandı. Kardeşlerinden biri 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’a ulaşamadığını belirterek polise şikayette bulundu. Birkaç gün önce yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler aile fertlerinden O.Ç.'yi sorguya çekince korku filmlerini aratmayan bir gerçekle karşılaştı. Aslında 1 senedir kayıp olan Nagihan'ın el birliği ile katledilip, oturdukları evdeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı, sebebi ise tüm bu yaşananlar kadar korkunçtu...

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne 4 Mayıs 2025 tarihinde başvuran H.E.T., kardeşi Nagihan Uyğur’dan bir yıldır haber alamadığını bildirdi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp şahsın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, aile bireylerinden O.Ç.’nin ifadesine başvuruldu.

İSTİSMARA UĞRAYAN KIZI KONUŞMASIN DİYE KATLETTİLER

O.Ç., Nagihan Uyğur’un dayısı Y.T. tarafından geçmişte istismara uğradığını ve bu durumun ailenin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. İfadeye göre, olayın duyulmasından korkan aile üyeleri, 2023 yılının Eylül ayında Nagihan Uyğur’u ortadan kaldırma kararı aldı.

İPLE BOĞUP DEKİ KUYUYA ATTILAR!

O.Ç., verdiği ifadede, Ekim 2023’te dayı Y.T.’nin Nagihan’ı iple boğarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesindeki bir kuyuya attığını belirtti. O.Ç., cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldığını, kendisinin de bu sürece yardım ettiğini itiraf etti. Cinayetin işlendiği Börekçiler Mahallesi’ndeki evin 2024 yılında 1 milyon TL’ye satıldığı tespit edildi.

İTİRAF ETTİĞİ GİBİ OLDU, NAGİHAN UYĞUR'UN CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerinin 8 Mayıs sabahı olay yerinde yaptığı kazı çalışmasında, kayıp Nagihan Uyğur’a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AİLENİN ELİNDEKİ 4 ÇOCUK ALINDI

Olayın ortaya çıkması ile ailedeki 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayetle bağlantılı H.T. (23), H.E.T. (22), F.Ç. (62), E.S.T. (20), E.Ç. (35), H.T. (40), G.U. (15) ve O.Ç. (37) adlı şahıslar gözaltına alındı. İçlerinden 15 yaşındaki G.U. savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 7 kişi ise tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

BAŞKA CİNAYETLER DE VAR!

Yapılan araştırmalarda, aile fertlerinin geçmişte işlenen başka cinayetlerle de bağlantılı olduğu belirlendi. Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında kaybolduğu, daha sonra kardeşi Y.T. ve yeğeni H.U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Y.T.’nin bu olaydan sonra uzun süre firari olarak yaşadığı ve son olarak 2021 yılında Kütahya’ya taşındığı tespit edildi.

AİLECEK TOPLUMDAN İZOLE YAŞAMIŞLAR

Emniyet yetkilileri, ailenin toplumdan izole bir şekilde yaşadığını, sosyal medya uygulamaları dışında hiçbir iletişim yöntemi kullanmadığını ve Kütahya’da depremzede olduklarını söyleyerek kimliklerini gizlediklerini belirtti.

Soruşturma sürüyor.