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Aracını çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! ''Bıktık artık'' diyerek isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy'de bir esnaf, aracını çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ve polislere teslim edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aracın daha önce de çalındığı ve bulunarak esnafa teslim edildiği öğrenildi.

Arnavutköy’de Gökhan Koçak isimli bir esnaf daha önce çalınmış ve bulunarak kendisine teslim edilmiş olan aracını iş yeri önüne park ederek bir malzeme almak üzere içeri girdi.

Aracını çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! ''Bıktık artık'' diyerek isyan etti - 1. Resim

SUÇÜSTÜ YAKALADI

İş yerine giren esnaf bir müddet sonra aracının içerisinde yabancı birinin olduğunu fark edince koşarak aracın yanına gitti. Aracını çalınmak üzereyken fark eden esnaf, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Hırsızın yakalanma anı ve polise teslim edilme anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Aracını çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! ''Bıktık artık'' diyerek isyan etti - 2. Resim

CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞINI SÖYLEYEREK ÖZÜR DİLEDİ

İkinci kez aracı çalınma tehlikesi yaşanan esnaf Gökhan Koçak, "Sabah ben ofisime evrak bırakmak için geldim. Aracımın kapısını birkaç dakika işim var diye kilitlemedim. Tam geri kapıya çıktığımda bir kişinin aracımın içerisinde olduğunu fark ettim. Ben koşarak kendisini yakaladım cezaevinden çıktığını söyleyerek özür diledi. 

''HIRSIZLARLA MÜCADELE ETMEKTEN BIKTIK''

Şüphelinin üzerinden sahte kimlik, telefonlar ve sahte paralar çıktığını kaydeden Koçak, ''Şahsın 20’ye yakın suç kaydı olduğunu öğrendik. Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık artık gerçekten. Yakalananlar bizden önce geri salınıyor savcı ve hakimlerimizden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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