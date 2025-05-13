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Trafik canavarı dehşet saçtı! Paylaştığı video ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik canavarı dehşet saçtı! Paylaştığı video ekipleri harekete geçirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yatarak motosiklet süren sürücünün motosikleti trafikten men edilirken ehliyeti de süresiz olarak iptal edildi.

Dehşete düşüren görüntüler,  Nevşehir Gülşehir karayolunda kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü M.C.; hem kendi can güvenliğini, hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokarak motosiklet üzerinde yatarak ilerledi.

Trafik canavarı dehşeti! Paylaştığı video ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sürücü bu hareketlerini videoya çektirip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü kısa sürede yakalandı.

Trafik canavarı dehşeti! Paylaştığı video ekipleri harekete geçirdi - 2. Resim
Sürücü M.C.’ye çeşitli maddelerden 6 bin 300 Lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de süresiz iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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