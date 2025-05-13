Trafik canavarı dehşet saçtı! Paylaştığı video ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2025 11:05 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 11:11 - Güncelleme:

Nevşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yatarak motosiklet süren sürücünün motosikleti trafikten men edilirken ehliyeti de süresiz olarak iptal edildi.

Dehşete düşüren görüntüler, Nevşehir Gülşehir karayolunda kaydedildi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü M.C.; hem kendi can güvenliğini, hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokarak motosiklet üzerinde yatarak ilerledi. GÖRÜNTÜLER, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Sürücü bu hareketlerini videoya çektirip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü kısa sürede yakalandı.

Sürücü M.C.’ye çeşitli maddelerden 6 bin 300 Lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de süresiz iptal edildi. İlgili Haber Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler... Konuşma bozukluğu olan adamın film gibi hikayesi: Şarkısı milyonlar dinlendi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı