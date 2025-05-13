Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler...

İspanya’nın Lugo şehrinde yaşayan Toño Piñeiro, satın aldığı evin inşaatında çalışırken duvarın içine teneke kutu içinde gizlenmiş 47 bin euro (yaklaşık 2 milyon TL) nakit para buldu. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen adam, parayı kullanmak istediğinde ise hayal kırıklığına uğradı.

İlginç olay, İspanya’nın Lugo şehrinde inşaat halindeki bir evde yaşandı. Emekliye ayrılan Toño Piñeiro, satın aldığı evin inşaatında çalışmaya başlamışken duvarların arasında teneke kutular içinde gizlenmiş halde 47 bin euro (yaklaşık 2 milyon TL) buldu.

Ancak bulunan para, İspanya pesetası cinsinden olduğu için adamın sevinci kursağında kaldı. Bu para birimi, İspanya’da 2002 yılında kullanımdan kalkmıştı.

30 BİN EUROYU ALABİLDİ

İspanya Bankası’na başvuran adam, banknotların bazılarının bozdurma tarihinin geçmiş olduğunu öğrense de 30 bin euroluk kısmı alabilmeyi başardı.

Paraların nemden korunmak için kutulara saklandığı öne sürülürken, duvarın içinden giysi, kupon ve birçok kutu çıktığı bildirildi.