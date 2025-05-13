Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler...

Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Lugo şehrinde yaşayan Toño Piñeiro, satın aldığı evin inşaatında çalışırken duvarın içine teneke kutu içinde gizlenmiş 47 bin euro (yaklaşık 2 milyon TL) nakit para buldu. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen adam, parayı kullanmak istediğinde ise hayal kırıklığına uğradı.

İlginç olay, İspanya’nın Lugo şehrinde inşaat halindeki bir evde yaşandı. Emekliye ayrılan Toño Piñeiro, satın aldığı evin inşaatında çalışmaya başlamışken duvarların arasında teneke kutular içinde gizlenmiş halde 47 bin euro (yaklaşık 2 milyon TL) buldu.

Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler... - 1. Resim

Ancak bulunan para, İspanya pesetası cinsinden olduğu için adamın sevinci kursağında kaldı. Bu para birimi, İspanya’da  2002 yılında kullanımdan kalkmıştı.

30 BİN EUROYU ALABİLDİ

İspanya Bankası’na başvuran adam, banknotların bazılarının bozdurma tarihinin geçmiş olduğunu öğrense de 30 bin euroluk kısmı alabilmeyi başardı.

Paraların nemden korunmak için kutulara saklandığı öne sürülürken, duvarın içinden giysi, kupon ve birçok kutu çıktığı bildirildi.

Herkes o aileyi konuşuyor! Balyozu kaptı, duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler... - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eurovision 2025 saat kaçta başlıyor, nasıl, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması şifresiz canlı yayında!Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Londra çıkarması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa'da yeniden elektrik kaosu! İngiltere'de yangın çıktı, hatlar durdu, yolcular saatlerce mahsur kaldı - DünyaAvrupa'da elektrik kaosu! Binlerce yolcu mahsur kaldı298 yolcunun hayatını kaybettiği felakette yeni gelişme! BM Rusya'yı sorumlu tuttu - Dünya298 yolcunun hayatını kaybettiği felakette yeni gelişme!Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu - DünyaBebeğini 900 bin TL’ye sattı, sebebi ise korkunçSiyonist ordusu hastaneyi vurdu! Bir gazeteci öldü, çok sayıda yaralı var - DünyaBir gazeteci öldü, çok sayıda yaralı varABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştı! Kriz büyüyor, Netanyahu dertli - DünyaABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştıHamas'ı Bakan Fidan ikna etmiş! İşte ABD-İsrail vatandaşı esir askerin serbest bırakılmasında Türkiye'nin rolü - DünyaHamas'ı Bakan Fidan ikna etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...