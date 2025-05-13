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Haberler > Dünya > Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu

Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da kendi işini kurmak isteyen bir anne, oğlunu 18 bin sterline (yaklaşık 900 bin TL) satmak isterken suçüstü yakalandı. Yetkililer çocuk için harekete geçerken anne ise tutuklandı.

Kan donduran olay Ukrayna’nın Dniprio kentinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki kadın, çocuğunu 18 bin sterline (yaklaşık 900 bin TL) satarak bu parayla yeni bir iş kurmak istiyordu.

Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu - 1. Resim

POLİS BASKIN YAPTI

Sosyal medya üzerinden çocuğu almak istediğini söyleyen biri, buluşma tarihini ayarladıktan sonra olayı polise bildirdi. Durumdan habersiz olan anne, bebeğini verip parayı alırken polis harekete geçerek kadını suçüstü yakaladı.

Cani anne polis tarafından kelepçelenirken o anlar kameralara anbean yansıdı. Küçük çocuk ise görevli tarafından alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu - 2. Resim

Dailymail’in haberine göre, olaya ilişkin açıklamalarda bulunan polis, kadınının çocuğuna bakmak istemediğini ve bu yüzden ondan kurtulmak istediğini söyledi.

20 yaşındaki kadın, çocuk ticareti suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vicdansızlığın bu kadarı! Bebeğini 900 bin TL’ye satmak istedi, sebebi ise kan dondurdu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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