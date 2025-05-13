Siyonist ordusu hastaneyi vurdu! Bir gazeteci öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne füze saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, hastanenin yanık tedavi bölümünü hedef alan saldırıda, Gazeteci Hasan Eslaih hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Geçen ay hastanenin dışında kurulan medya çadırına düzenlenen İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazeteci Hasan Eslaih, bu saldırıda hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırının şiddetini ve sonrasında yaşanan dehşet anlarını amatör kameralara kaydetti.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI: HAMAS'IN KOMUTA ÜSSÜ OLARAK KULLANILIYORDU

Siyonist ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının doğrulandığı ve Hamas’ın Nasır Hastanesi’ni komuta üssü olarak kullandığı iddia edildi.

Açıklamada, "Sivillerin zarar görmesini engellemek için saldırı hassas şekilde planlandı. IDF ve Shin Bet, Hamas’a karşı güçlü bir şekilde operasyonlarını sürdürecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecektir." yorumu paylaşıldı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz ay da Nasır Hastanesi’ni hedef almış, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda birçok kişi yaralanmıştı. Son saldırıyla birlikte hastaneye yönelik ikinci doğrudan operasyon gerçekleştirilmiş oldu.

KANLI BİLANÇO ARTIYOR

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 215'e yükseldi.