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Gazze'de ateşkes için önemli adım! Hamas ABD-İsrail vatandaşı esir askeri serbest bırakacağını duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazze&#039;de ateşkes için önemli adım! Hamas ABD-İsrail vatandaşı esir askeri serbest bırakacağını duyurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakacağını duyurdu. B adımın, savaşın durması için önemli bir adım olduğunu belirten Hamas, Gazze'nin bağımsız bir kuruluşun yönetileceğine işaret etti.

7 Ekim 2023'te yapılan saldırıyı bahane ederek katliam yapan işgalci İsrail, Gazze'ye katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de yeniden ateşkesin sağlanması için ABD ve Hamas arasında yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD'nin Gazze'nin yönetimine katılmasını öngören tarihi bir anlaşma teklif ettiği öne sürülen Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakacağını duyurdu. Gazze'nin bağımsız bir kuruluşun yönetileceğine işaret eden Hamas, bu adımın, savaşın durması için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Hamas'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ABD İLE GÖRÜŞMELER ÇOK POZİTİF 

“Arabulucu kardeşlerimizin ateşkese ulaşmak için yaptığı çabalar çerçevesinde Hamas, son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halindeydi ve hareket burada büyük bir pozitiflik gösterdi. Çifte ABD vatandaşlığına sahip İsrail askeri Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkese ulaşmak, geçişleri açmak ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım ve destek girişine izin vermek için atılan adımların bir parçası olacak.

GAZZE BAĞIMSIZ BİR KURULUŞ TARAFINDAN YÖNETİLECEK

“Hareket, savaşı durdurmak, karşılıklı mutabakatla esir değişimi yapmak, Gazze Şeridi'nin bağımsız bir meslek kuruluşu tarafından yönetilmesini sağlamak, uzun yıllar boyunca sükunet ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve ablukanın kaldırılması için yoğun müzakerelere derhal başlamaya ve nihai bir anlaşmaya varmak için ciddi çabalar sarf etmeye hazır olduğunu teyit etmektedir.”

KATAR, MISIR VE TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

“Hareket, kardeş devlet Katar ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerimizin ve Türkiye'deki kardeşlerimizin son dönemdeki yorulmak bilmeyen çabalarını takdir etmektedir.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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