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ABD'den Hamas'a anlaşma önerisi: Gazze'yi yönetin, rehineler serbest kalsın!

Kaynak: Dış Haberler
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ABD&#039;den Hamas&#039;a anlaşma önerisi: Gazze&#039;yi yönetin, rehineler serbest kalsın!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Eş Şark El Avsat gazetesinin haberine göre, ABD, Hamas'a Gazze'nin yönetimine katılmasını öngören tarihi bir anlaşma teklif etti.

Suudi Arabistan merkezli Eş Şark El Avsat gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hamas'a Gazze'nin yönetimine katılmasını öngören bir anlaşma teklif etti. İddialara göre teklif kapsamında, ateşkes süresi karşılığında 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılması şartı yer alıyor.

Söz konusu plan hakkında açıklama yapan Filistin Yönetimi Başkan Yardımcısı Hüseyin el-Şeyh, Al Arabiya'ya verdiği demeçte, İsrail ile yürütülen müzakerelerin "gerçeklik ve çıkar perspektifi" çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

HAMAS'IN SİYASİ SÜRECE KATILIMI ŞARTLI!

El-Şeyh, Hamas'ın Filistin siyasi çözümünün bir parçası olabilmesi için politikasını değiştirmesi gerektiğini belirtti. "Hamas ile temas halindeyiz ve bu aşamada onunla bir diyalog yürütüyoruz. Filistin silahları siyasi kararlara tabi olmalı ve kullanımları kontrol altında olmalı." dedi.

"TRUMP İSRAİL'İ DURDURABİLİR"

Başkan Yardımcısı el- Şeyh, "ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i savaşı durdurmaya zorlayabilecek tek kişi. Suudi Arabistan, Filistin devleti resmen tanınmadan önce İsrail ile ilişki kurmayacağını açıkça belirtti. Gazze'yi kimin kontrol etmesi gerektiği konusunda onunla bir anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

HAMAS: ANLAŞMAYI BİZ ÖNERDİK

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Eş-Şark Kanalı'na yaptığı açıklamada, İsrail ile kapsamlı bir barış anlaşması önerdiklerini duyurdu. Yetkili, planın ABD'nin değil Hamas tarafından hazırlandığını ve Gazze Şeridi'nin tam yetkiye sahip, bağımsız bir profesyonel kuruluş tarafından yönetilmesini öngördüğünü duyurdu.

Anlaşma teklifinde, kalıcı bir ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve tüm İsrailli rehinelerin tek seferde iade edilmesi planlanıyor. Buna karşılık, üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması öngörülmekte.

NE OLMUŞTU?

BAE, ABD ve İsrail'e Gazze'nin savaş sonrası yönetiminin uluslararası bir koalisyon tarafından denetlenmesini ocak ayında önermişti. Ancak bu yönetime Filistin Ulusal Yönetimi'nin dahil edilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik adımlar atılmasını şart koşmuştu.

GEÇİCİ KOALİSYON YÖNETİMİ ÖRNEĞİ: IRAK

ABD'nin öncülüğünde kurulması planlanan bu geçici yönetimin, tıpkı 2003'te Irak'ta oluşturulan "Geçici Koalisyon Yönetimi" benzeri bir modelle yürütüleceği konuşuluyor.

Irak’ta da 2003’te Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde Geçici Koalisyon Yönetimi kurulmuştu. ABD ve Birleşik Krallık’a ek olarak 32 ülkenin daha katkı sağladığı bu yönetim, birçok Iraklı tarafından işgalci güç olarak görülmüştü. Geçici yönetim, ülkede çıkan isyanı kontrol altına alamayınca iktidarı geçici bir Irak hükümetine devretmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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