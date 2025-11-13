İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, 14 vatandaşı dolandıran 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 10 gündür süren operasyonlarımızda; 14 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

1.8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 815 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

23 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1988829116540260845

MAHMUT EKİNCİ

