Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadelede 79 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma tarafından 10 ilde düzenlenen operasyonlarda son 2 haftada 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, işlem hacminin 5,8 milyar TL olduğu belirlendi.
Siber suçlarla mücadele kapsamında, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı.
ŞÜPHELİLERDEN 53'Ü TUTUKLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara dair bilgi verdi. "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" diyen Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:
"10 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık. 53’ü tutuklandı. 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,
- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
- Sosyal medya platformları üzerinden "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları ve
- Vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."