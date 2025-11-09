Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadelede 79 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 53'Ü TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara dair bilgi verdi. "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" diyen Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

"10 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık. 53’ü tutuklandı. 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;