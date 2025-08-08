Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komisyon öncesi 3'lü zirve! İbrahim Kalın, Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler bir arada

Komisyon öncesi 3'lü zirve! İbrahim Kalın, Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler bir arada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' ikinci toplantısı öncesi bir araya geldi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısı öncesi üçlü zirve gerçekleşti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi.

MSB'DEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

