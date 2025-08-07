İbrahim Kalın sunum yapacak! Komisyonda ilk birleşim olumlu

ESMA ALTIN ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tüm kesimleri temsilen Meclis çatısı altındaki 11 partiyi bir araya getirmeyi başaran komisyonun daha önceki süreçlerde düşülen hataların tekrarlanmaması için temkinli bir şekilde hareket edeceği kaydedildi.

Komisyonun toplantılarını haftada bir kez olmak üzere salı günü yapması bekleniyor. Ancak komisyon, konuya dair bilgilendirme amacıyla çağırdığı isimlerin takvimine ve konunun aciliyetine bağlı olarak salı günleri dışında da toplanabilecek.

İlgili Haber Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayız

Komisyonun 8 saat 10 dakika süren ilk toplantısında, bütün kesimlerin meselenin çözümü noktasında realist ve rasyonel bir tavırla müzakere masasına oturduğu ifade edildi Bu arada, yarın saat 14.00’te Millî Savunma Bakanı Yaşa Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyonda sunum yapacak. Komisyondaki görüşmelerin gizli olmasına karar verilirken, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, PKK’nın silahları imhasına ilişkin sahadaki son durumla ilgili sunum bekleniyor.