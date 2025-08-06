Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayız

ESMA ALTIN ANKARA - Kurtulmuş “Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihî bir dönüm noktasındayız. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Her kimlik burada söz söyleyebilecek. Demokratik çoğulcu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

MİLLETİN PROJESİDİR

AK Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Terörsüz Türkiye’nin millet projesi olduğunu ifade etti. Gül, “Bu kardeşlik projesidir. Aynı bayrak altında kenetlenmek için tarihî fırsattır. Bugün 50 yıl daha aynı acıları yaşamamak adına 86 milyon kardeşliği için güçlü sayfa açacağız. Hak ve özgülük pazarlık meselesi değildir. Vatan toprağını İstiklal Marşı’nı tartışmaya açmadık, açtırmayız” dedi.

CHP BİLDİĞİNİZ GİBİ

Komisyonla ilgili şartlarının ardı arkası kesilmeyen CHP, ilk toplantıda bu tavrını sürdürdü. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, konuşmasında tutuklu TİP’li Can Atalay ile yolsuzluk davasıyla yargılanan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanlarını gündeme getirdi. Yargının bağımsızlığını hedef alan Emir, düşman hukuku uygulandığına yönelik sert ithamlarda bulundu.

DEM “UMUT HAKKI” İSTEDİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevindeki Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’a tahliye ile Öcalan’a umut hakkı verilmesine dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini ifade ederek, “Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” açıklamasını yaptı.

KOMİSYONUN ADI BELLİ OLDU

Komisyon toplantısının basına kapalı yapılan bölümünde ise komisyonun adı ve çalışma usulleri belirlendi. Buna göre komisyonun adı, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ oldu. 8 saat süren toplantıda Meclis Başkanlığı’nın komisyonun çalışma şeklini içeren 12 maddelik önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, sadece TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak.

TOPLANTILAR BASINA AÇIK

Kabul edilen çalışma esaslarına göre, ‘Komisyon Başkanı’, ‘Meclis Başkanı’ olacak. Olmadığında Başkanın belirlediği bir üye toplantılara başkanlık edecek. Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açık olacak. Toplantıların basına kapatılmasına komisyon karar verebilecek. Komisyonun üye sayısı 48 olarak kabul edildi. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 25 olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile yani 29 oyla alınacak.

TAM TUTANAK TUTULACAK

Toplantılarda tam tutanak tutulacak, kamuoyuna açılmamasına komisyon karar verebilecek. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantı tutanakları gizli kalacak. Komisyonun çalışmaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek. Komisyon cuma günü saat 14.00’da ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.