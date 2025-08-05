Bir süredir tartışılıyordu! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun adı resmen ilan edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık etti.

Komisyona katılan üyeler art arda konuşmalar gerçekleştirirken polemik konusu olan isim de netleştirildi. TBMM Başkanlığı'nın komisyon ismi önerisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak açıklandı.

POLEMİK KONUSU OLMUŞTU

AK Parti sürece "Terörsüz Türkiye" adını verirken, DEM Parti bu isme itiraz edip sürecin "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" olarak adlandırılmasını talep etti. MHP ise komisyona "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adının verilmesini istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı yazılı açıklamada komisyonun adının "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olduğunu ifade etti. CHP de isim önerisinde bulundu. "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" adını öneren CHP, komisyonun isminin büyük önem taşıdığını vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır" dedi.