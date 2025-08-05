Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir süredir tartışılıyordu! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun adı resmen ilan edildi

Bir süredir tartışılıyordu! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun adı resmen ilan edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir süredir tartışılıyordu! &#039;Terörsüz Türkiye&#039; komisyonunun adı resmen ilan edildi
TBMM, Terör, Komisyon, Milli Dayanışma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun adı, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık etti. 

Komisyona katılan üyeler art arda konuşmalar gerçekleştirirken polemik konusu olan isim de netleştirildi. TBMM Başkanlığı'nın komisyon ismi önerisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak açıklandı.

POLEMİK KONUSU OLMUŞTU

AK Parti sürece "Terörsüz Türkiye" adını verirken, DEM Parti bu isme itiraz edip sürecin "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" olarak adlandırılmasını talep etti. MHP ise komisyona "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adının verilmesini istedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı yazılı açıklamada komisyonun adının "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olduğunu ifade etti. CHP de isim önerisinde bulundu. "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" adını öneren CHP, komisyonun isminin büyük önem taşıdığını vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

35'inde imzayı attı! Galatasaray'da dünyaları kazanıyordu, Feghouli'nin yeni maaşı şaşırttıGenç öğretmenden kahreden haber! Serinlemek için girdiği nehir sonu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu'da hareketli dakikalar! Yol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdi - GündemYol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdiTutuklanıp serbest kalmıştı! Abdurrahman Tutdere yeniden Adıyaman Belediye Başkanı oldu - GündemCHP'li başkan göreve iade edildiYüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı değişti - GündemGenelkurmay Başkanlığı'na kritik atamaHalı yıkamacı mı 'sahte psikolog' mu? Abdullah Volkan Uçak, diploma iddialarına ateş püskürdü - GündemHalıcı mı psikolog mu? İddialara ateş püskürdüPegasus Havayolları uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı - GündemPegasus'ta yeni dönem! Yolcular artık bunu yapamayacakSosyal medya bu iddiayla yıkılıyordu! "Başkomiserin e-imzasıyla sisteme girildi" iddiasına yalanlama - GündemResmi açıklama geldi! 'Başkomiserin e-imzasıyla...'
Sonraki Haber Yükleniyor...