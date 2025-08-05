"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik gün! Komisyon ilk defa toplanıyor

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir eşik daha aşılıyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

KOMİSYONUN PRENSİPLERİ BELİRLENECEK

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda görüş ve değerlendirmelerini aktaracak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri şu şekilde:

AK Parti: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan

Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

DSP: Genel Başkan Önder Aksakal

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu

Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş