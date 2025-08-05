Birinin derdi Öcalan, öbürünün İmamoğlu! Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor

ESMA ALTIN - “Terörsüz Türkiye” süreci doğrultusunda Meclis çatısı altında kurulan komisyon, bugün ilk toplantısını yapacak. Komisyon toplantıları için, üye sayısının fazla olması ve komisyona davet edilecek uzmanlar göz önünde bulundurularak, yer sıkıntısı yaşamamak adına TBMM Tören Salonu seçildi. İlk toplantının gündemi, komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugünkü toplantı öncesi dün saat 14.00’te partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TAM TUTANAK TUTULACAK

Öte yandan, komisyonun çalışmalarını basına kapalı şekilde yapması bekleniyor. Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak, tutanakların kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması ise yine komisyonun kararına bağlı olacak. Komisyonun önerilerinin 5/3 şeklinde nitelikli çoğunlukla ortak karar olarak gündeme getirilmesi esas alınacak. Komisyonun ismi konusunda da siyasi partiler farklı önerilerde bulunacak.

HERKESİ DİNLEYECEKLER

Ekim ortasına kadar çalışması, sonrasında da idari ve yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi beklenen komisyonun ismine bugün yapılacak toplantıda karar verilecek.

Komisyona konunun ilgilileri STK’lar akademisyenler, hukukçular, bürokratların yanı sıra Diyarbakır Anneleri gibi simge olmuş kişiler ile şehit yakınları ve gaziler gibi toplumun tüm kesimlerinin davet edilmesi öngörülüyor.

CHP’NİN ŞARTLARI BİTMİYOR

Bu arada, komisyona girmek için daha önce nitelikli çoğunluk şartını öne süren CHP, komisyon çalışmaları sırasında da tartışmalı bazı konuları gündeme getirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 10 şart öne sürmesi beklenen CHP’nin öncelikli konusu ise Ekrem İmamoğlu olacak. Edinilen bilgiye göre, CHP komisyonda İmamoğlu’nun tutukluluğunun konuşulması için ısrarlı olacak.

CHP ayrıca, komisyonun ana gündem maddesi olan eve dönüş programı dışında, tutuklu belediye başkanları, kayyım uygulamaları, tutuksuz yargılama konularını da gündeme getirmek istiyor.

DEM’İN DE ŞARTLARI VAR

CHP yönetimi, komisyona girmelerine karşı olan seçmen tabanından gelen tepkileri azaltmak için “Seçmenimiz, tabanımız, merak etmeyin. CHP oturmasını bildiği gibi o komisyondan kalkmasını da bilir” çıkışında bulundu.

Bu arada, komisyona katılan DEM Parti’nin de Öcalan şartı ile masaya oturması bekleniyor. Bunun yanı sıra, tutuklu Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi isimlerin de tahliye edilmelerine ilişkin taleplerin komisyona getirilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca DEM Parti, komisyon içinde oluşturulacak bir heyetin İmralı’ya ziyaret gerçekleştirmesini de gündeme getirecek.

DEM: KÜRTLERLE İLGİLİ BİR BAŞLIK OLMALI

Terörsüz Türkiye Komisyonu adı ile ilk toplantısını yapacak olan Meclis komisyonu için bundan sonra kullanılacak isim bugün belli olacak. Komisyona bundan sonraki süreçte hangi ismin verilmesi konusunda daha önce MHP “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” teklifinde bulunmuştu. Komisyonun toplantısına bir gün kala bir isim teklifi de DEM Parti’den geldi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit “İsim önerimizi yapmıştık. ‘Barış ve demokratik toplum komisyonu’ demiştik. Bir mutabakat önemli. Her kesimin üzerinde uzlaşabildiği, toplumu ve süreci daha tarif eden isme ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İlla bizim dediğimiz isim değil ama demokrasi kavramında ısrarcıyız. Meclis Başkanı’nın bu konuda bir formülasyonu var, bize de ilettiler. Muhtemelen bunu yarın toplantıda da dile getirecekler. Öyle bir formülasyon sanırım bizi de tatmin eder” cevabını verdi.