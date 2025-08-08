Komisyona üçlü brifing! Yerlikaya, Güler ve Kalın sunum yapacak

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis’te başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım yol katedilirken, salı günü ilk toplantısını yapan Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Basına kapalı olarak yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın milletvekillerini süreçle ilgili bilgilendirecek.

Edinilen bilgilere göre, komisyonda sunum yapacak bakanlar ve bürokratlar, Terörsüz Türkiye sürecinde 22 Ekim’de başlayan girişimlerden bu yana atılan adımların yanı sıra sürecin öncesinde arka planda yürütülen diplomasi ve güvenlik bürokrasisinin çalışmaları hakkında bilgi verecek. Bu kapsamda Bakan Güler’in, sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetleri hakkında bilgi vereceği belirtildi.

MİT Başkanı Kalın’ın da siyasi partiler turunda genel başkanlara yaptığı 27 sayfalık sunumda yer alan bilgilendirmelere ek olarak yeni bilgiler paylaşacağı öğrenildi.