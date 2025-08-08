Recep Tayyip Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajları! "Kararlıyız, eminiz gözyaşları dinecek"

EMRAH ÖZCAN - AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sürece gölge düşürülmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin temelinin millet olduğunu belirten Erdoğan, “Süreç sadece bizim değil tüm milletimizindir. Artık gözyaşları dinecek, merkezinde kardeşliğin olduğu yeni bir dönem başlayacak. Yurdun her köşesinde huzur hakim olacak. Süreçte tamamen şeffaf olacağız. Kararlı, emin ve temkinli adımlarla ilerliyoruz. Hiçbir tahrik ve tuzak Türkiye’yi girdiği bu tarihî yoldan geri döndüremeyecek. Siz de bu süreçte söylemlerinize dikkat edin, süreci baltalamak isteyenlerin oyunlarına gelmeyin” ifadelerini kullandı.

YENİLİKLERLE ÇIĞIR AÇTIK

Öte yandan, MKYK’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sağlıkta yapılan yatırım ve devrimlere rağmen OECD verilerinde Türkiye’nin düşük gösterildiğini belirterek bununla ilgili bir araştırma yapılması önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, şunları söyledi:

Bizim 2002’den itibaren yaptığımız yatırım ve çalışmalar ortada. Nereden nereye geldik… Daha dün annemiz babamız için devlet hastanesine sabahın erken saatlerinde gidip sıra numarası almak için sıraya girer, numarayı aldığımızda eve gidip annemizi babamızı alıp geri hastaneye gelirdik. Şimdi online randevu sistemi var. Online alamayanlar telefon ile ya da aile hekimlerinden, doktorlarından randevu alabiliyor. Bu gibi yüzlerce başlıkta birçok devrim yaptık. Kapasiteyi kat ve kat artırdık. Çığır açıcı yeniliklere imza attık. Her alanda çalışmalar yaptık, birçok uygulama hayata geçirdik. OECD bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizi biliyoruz. Ne kadar iş yaptığımız da ortada. Dolayısıyla o bizi öyle değerlendirmiş bu böyle değerlendirmiş çok da takılmıyoruz” dedi.

SMA İLAÇLARI MÜJDESİ

Bu arada, toplantıda sağlık politikaları da değerlendirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği uygulamaları anlattığı öğrenildi. Toplantıda “Üniversite hastane binaları ve malzemeleri şehir hastanelerine göre daha eski durumda. Yenilenmesi gerekiyor. Şehir hastanesi ile üniversite hastanesinde çalışanlar farklı maaş alıyor, bu tekleştirilmeli. Sağlıkta teklik olmalı. Önümüzdeki ay YÖK ile bir çalışma başlatılacak. SUT fiyatları yükseltilmeli. SMA ilacını da biz üreteceğiz, çalışmalara başlıyoruz” değerlendirmeleri yapıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE VE VATANDAŞLARA MEKTUP:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlara iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak. Mektubuna “Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: