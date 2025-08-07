Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan "Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Erdoğan, muhalefetin Afrika politikasına karşı eleştirilene tepki göstererek "Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" sözlerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Afrika kıtasında kilit role sahip Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere iş birliği imkanlarını Sonko ile ele aldık, iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık.

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli aşamalar kaydettik. İlk aşamada ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, 100 şirketimiz faaliyet gösteriyor. Türk firmaları Senegal'in kalkınma hedeflerine yardım sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz - 1. Resim

MUHALEFETE AFRİKA TEPKİSİ

Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Ana muhalefet ne derse desin Afrika ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM İLE MÜCADELE SÜRECEK

Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, BM'de başlattığımız girişimlere her zaman destek oluyor.

Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların hesabı faillerinden sorulacaktır.

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz - 2. Resim

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 28 Ocak 2020 Tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nü imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Film, Görsel-İşitsel ve Multimedya Ortak Yapımı ve İş Birliği Anlaşması" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü" ise YÖK Başkanı Erol Özvar ile Bakan Yassine Fall tarafından imzalandı.

