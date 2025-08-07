Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Afrika tepkisi: Kardeşlik bağlarımızı kararlılıkla güçlendireceğiz

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Erdoğan, muhalefetin Afrika politikasına karşı eleştirilene tepki göstererek "Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Afrika kıtasında kilit role sahip Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere iş birliği imkanlarını Sonko ile ele aldık, iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık.

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli aşamalar kaydettik. İlk aşamada ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, 100 şirketimiz faaliyet gösteriyor. Türk firmaları Senegal'in kalkınma hedeflerine yardım sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

MUHALEFETE AFRİKA TEPKİSİ

Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Ana muhalefet ne derse desin Afrika ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM İLE MÜCADELE SÜRECEK

Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, BM'de başlattığımız girişimlere her zaman destek oluyor. Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların hesabı faillerinden sorulacaktır.

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI