Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statü

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı&#039;na uluslararası statü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.

