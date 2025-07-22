Iğdır’da yaş pasta zehir oldu! 79 kişi hastaneye koştu

Iğdır’da bir pastaneden alınan yaş pastaları tüketen 40’ı çocuk 79 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan pastaneden yaş pasta satın alan birçok kişinin aynı şikayetle hastaneye başvurması sonucu sorun ortaya çıktı.

72 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Pastayı tükettikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan çok sayıda kişi, Iğdır Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye kaldırılan 40’ı çocuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişiden 72'sinin taburcu edildiği, 7 çoçuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

PASTANEDEN NUMUNELER ALINDI

İddiaya göre, zehirlenmeye neden olan pastalar aynı işletmeden farklı kişiler tarafından farklı günlerde alındı. Bunun üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaparken, iş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.