Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenliğe girişte pedagojik formasyon şartını kaldırdı. Artık Millî Eğitim Akademisi’nin hazırlık eğitimi, formasyon yerine geçecek ve adaylar üniversitelerden ek sertifika almak zorunda kalmayacak

MAHMUT ÖZAY- Millî Eğitim Bakanlığı, Aralık 2025 tarihli ve 2817 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan yeni düzenlemeyle öğretmenliğe girişte pedagojik formasyon şartını kaldırdı.

Buna göre, Millî Eğitim Akademisinin bünyesinde verilecek hazırlık eğitimi, pedagojik formasyonun yerine sayılacak.

Düzenleme ile; öğretmenliğe kaynak olan fakültelerden mezun olup akademideki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, ayrıca üniversitelerden pedagojik formasyon sertifikası alma yükümlülüğünden muaf olacak.



