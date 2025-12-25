İstanbul Holding, Konya’nın Tuzlukçu bölgesinde 1 milyon metrekarelik alanda ‘Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Sera Projesi’ gerçekleştirecek. İlk etabı 50 bin metrekareyle başlayan projeye 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

ÖNDER ÇELİK - İTO üyesi 100 iş adamının bir araya gelmesiyle kurulan İstanbul Holding, BIG Tarım’ın ardından ikinci yatırımını da tarıma yapacak.

İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, savaşlar, iklim hareketliliği, kuraklık ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların tarım ve gıdayı dünyanın en stratejik gündem maddelerinden biri hâline getirdiğine işaret ederek, “Tarımı stratejik bir alan ve toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. BIG Tarım’ın ardından ikinci büyük yatırımımızı Konya’da hayata geçiriyoruz. Konya’nın Tuzlukçu bölgesinde, 1 milyon metrekarelik alanda planlanan Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Sera Projemiz, tarıma verdiğimiz stratejik yaklaşımın somut yansımalarından birini oluşturuyor” dedi.

Projede ilk etabın 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirileceğini, bu kısmın 8 milyon dolarlık bir yatırım maliyetine sahip olduğunu vurgulayan Kalsın, kısa süre içerisinde 25 milyon dolarlık bir yatırım değerinin hissedarlara kazandırılacağını ifade etti. Kalsın, nihai hedeflerinin ise bu yatırımı 1 milyon metrekareye yayarak 500 milyon dolarlık bir değer oluşturmak olduğunu vurguladı. Murat Kalsın, “Beş yıl boyunca yıllık 2,5 milyon kilogram domates üretim garantisi sayesinde, yatırımcılarımız için gelir akışı öngörülebilir hâle gele geliyor” diye konuştu.

İLAÇSIZ TARIM

İlk etapta 50, proje tamamlandığında yüzde 90’ı kadın olmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlayacak seranın;s jeotermal enerjiyle ısıtılan, güneşten faydalanan, iklim şartlarından bağımsız çalıştığını anlatan Kalsın “Bu seralar, 12 ay boyunca ürün alınabilen, ilaçsız tarımı destekleyen modern bir üretim modelini temsil ediyor” dedi.

KÜMELENME ÇAĞRISI

Bugünkü ortamda tek başına mücadele etmenin çok zor olduğunu ifade eden Murat Kalsın, “Sürdürülebilirliği sağlamak için kümelenmek zorundayız. Kendimizi bankalara teslim ettik. Bizim bu kadar yüksek faizle bu kadar düşük kâr marjıyla yatırımlarımızı yapmamız mümkün değil. Kümelenelim, iş birliği oluşturalım. Gücümüzü tek noktada toplayıp bununla yatırımlarımızı yapalım” değerlendirmesini yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası