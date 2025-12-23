TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nın 23 Aralık Salı akşamı yayın akışında 63. yeni bölümü yer almadı. Dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok" araştırılırken yeni bölüm tarihi merak edildi. İşte, TRT 1 yayın akışı...

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yayın belirsizliği yaşanıyor. 63. fragmanı yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması sonrası dizinin takipçileri, yayın durumuna ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

23 Aralık 2025 Salı akşamı 20.00'de ekrana gelmesi beklenen Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. 63. bölümün yayınlanması beklenirken ekranda yer almadı.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ekrana gelmesi nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor. Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı.

Mehmed Fetihler Sultanı neden yok?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (63.BÖLÜM)

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayın gününde izleyiciyle buluşması bekleniyor. TRT 1’den resmi bir tarih açıklaması henüz yapılmasa da dizinin yayın gününde 30 Aralık Salı günü geri dönmesi öngörülüyor.

Yeni bölüm tarihi ve fragmanının önümüzdeki günlerde TRT 1’in resmi yayın akışı ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. İzleyicilerin güncel bilgiler için resmi kaynakları takip etmesi öneriliyor.

