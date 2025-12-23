NOW TV'nin sevilen programı Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün 23 Aralık Salı günü ekrana gelmedi. Programın sıkı takipçileri Çağla Şikel ve programın olmama nedenini merak ederken sosyal medya hesapları ve kanalın açıklamaları yakından takip ediliyor.

23 Aralık 2025 Perşembe günü NOW TV'de yayınlana Çağla ile Yeni Bir Gün programı 10.45'te ekrana gelmedi. Programın takipçileri Çağla Şikel programı neden yok merak ederken program yerine yayın akışında Kıskanmak dizisi yer aldı.

ÇAĞLA ŞİKEL NEDEN YOK BUGÜN?

Hafta içi her gün ekrana gelen sunuculuğunu Çağla Şıkel'in üstlendiği Yeni Bir Gün programı ekrana gelmedi. 10.45 yayınlanması gereken programın yerine yayın akışında Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Programın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Çağla Şıkel'in yaşadığı kas spazmı nedeniyle canlı yayına çıkamadığı öğrenildi. Tecrübeli sunucunun son sağlık durumu açıklandı.

Çağla Şıkel neden yok bugün? 23 Aralık Çağla ile Yeni Bir Gün ekrana gelmedi

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı, sağlıktan güzelliğe, iyi beslenmeden doğru alışverişe kadar pek çok konuyu ele alıyor. Bugünkü yayının gerçekleşmemesi, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Programın neden yayınlanmadığı konusunda Çağla ile Yeni Bir Gün hesabından açıklama yapıldı:

"Bugün sunucumuz Çağla Şıkel'in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

Çağla Şıkel neden yok bugün? 23 Aralık Çağla ile Yeni Bir Gün ekrana gelmedi

23 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

00.00 Sahtekarlar

Haberle İlgili Daha Fazlası