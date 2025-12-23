Türk Dil Kurumu’nun Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğü “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” çalışmasında finale kalan 5 kelime için halk oylaması başladı. Oylama takvimi ve aday kelimelerin anlamları merak ediliyor. Özellikle TDK yılın kelimesi oylaması 2025 ekranı açıldı. Oylamada; dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme kelimeleri yer aldı.

Her yıl toplumsal hafızaya damga vuran kavramları görünür kılmayı amaçlayan “Yılın Kelimesi/Kavramı” çalışmasında 2025 yılı için başladı. Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen adaylar için oy verme süreci başlatıldı. Sürece katılmak isteyenler, "TDK yılın kelimesi oylaması 2025 nereden, nasıl yapılır?" sorguluyor.

Oylama, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan çevrim içi anket üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, TDK’nin resmi anket sayfasına girerek oylarını kullanabiliyor.

Oylamaya erişim için adres anket.tdk.gov.tr olarak açıklandı. Bu sayfa üzerinden “Size göre 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?” sorusuna cevap verilerek tek bir aday için oy kullanılabiliyor.

TDK YILIN KELİMESİ İÇİN OYLAMA TARİHLERİ

Oylama süreci 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başladı. Katılımcıların oy kullanabilmesi için tanınan süre 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 17.30’da sona erecek. Sonuç, halk oylamasının yanı sıra değerlendirme kurulunun sonuçları dikkate alınarak ilan edilecek.

TDK YILIN ADAY KELİMELERİ VE ANLAMLARI

Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdan rahatlatma eylemi.

Vicdani körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğu kadar geniş kapsamlıdır.

Eylemsiz merhamet: iyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.

Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirlerine benzemesi durumu.

Oylamaya katılmak isteyenler, internet tarayıcısı üzerinden anket.tdk.gov.tr adresine girerek ilgili soruya cevap verebiliyor. Her katılımcı, aday kelimeler arasından yalnızca bir tanesi için oy kullanabiliyor.

