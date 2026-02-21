Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 21 Şubat bugünkü maçlar listesi
21 Şubat Cumartesi günü futbolseverleri Süper Lig’den Avrupa’nın dev liglerine kadar uzanan yoğun bir maç programı bekliyor. Günün en dikkat çeken karşılaşmaları ve yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor.
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte yeşil sahalarda tempo yükselirken, hem Türkiye’de hem Avrupa’da kritik mücadeleler oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Süper Lig karşılaşmalarının yanı sıra Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de zirve mücadelesi ekranlara taşınacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Süper Lig:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Trendyol 1. Lig:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
Nesine 2. Lig:
Kırmızı Grup
13.00 Adanaspor-Fethiyespor (Yeni Adana)
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Güzide Gebzespor (Isparta Atatürk)
16.00 Menemen FK-Bursaspor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup:
15.00 Beykoz Anadoluspor-Sultan Su İnegölspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Merkür Jet Erbaaspor (Sincan 15 Temmuz Mili Birlik)
Nesine 3. Lig:
1. Grup:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-İnegöl Kafkasspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Edirnespor (İBB 100. Yıl)
2. Grup:
13.00 12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Bingöl Şehir)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Silifke Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor (Silifke Şehir)
3. Grup:
13.00 Fatsa Belediyespor-Pazarspor (Fatsa İlçe)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-52 Orduspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Amasyapor (Yozgat Şehir)
4. Grup:
20.00 Altay-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)
21 ŞUBAT BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
İngiltere - Premier Lig
8:00 Chelsea-Burnley
18:00 Brentford-Brighton & Hove Albion
18:00 Aston Villa-Leeds United
20:30 West Ham United-Bournemouth
23:00 Manchester City-Newcastle United
İspanya - Laliga
16:00 Real Sociedad-Real Oviedo
18:15 Real Betis-Rayo Vallecano
20:30 Osasuna-Real Madrid
23:00 Atletico Madrid-Espanyol
İtalya - Serie A
17:00 Juventus-Como
20:00 Lecce-Inter
22:45 Cagliari-Lazio
Fransa - Ligue 1
19:00 Lens-Monaco
21:00 Toulouse-Paris FC
23:05 PSG-Metz
Almanya - Bundesliga
17:30 Wolfsburg-Augsburg
17:30 Union Berlin-Bayer Leverkusen
17:30 Bayern Münih-Eintracht Frankfurt
17:30 Köln-Hoffenheim
20:30 RB Leipzig-Borussia Dortmund