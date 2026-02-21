Anadolu Ajansı
Polisten kaçan sürücüye şok! Hem aracından oldu hem de 45 bin lirasından
Çorum’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 45 bin lira ceza kesilirken ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi. Araçtaki bir kişi ise yaya olarak kaçtı.
Çorum'da devriye gezen polis ekipleri, Çepni Mahallesi Demirciler Sokak'ta şüphelendikleri S.Ü. idaresindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi.
İHTARA UYMADI, KAÇTI!
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu Aynalı 1. Sokak'ta yakalandı. Araçta bulunan B.D. ise yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.
EHLİYETİ DE PARASI DA ARACI DA GİTTİ
Polis ekiplerince S.Ü'ye, "dur" ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak suçlarından 45 bin lira ceza uygulandı.
Ehliyetine daimi olarak el konulan sürücünün aracı trafikten men edilirken, polis ekipleri kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
