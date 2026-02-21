Ülke genelinde etkili olan güneşli hava, bugün yerini yağışlı ve serin yeni bir sisteme bırakıyor. Batı kesimlerden başlayacak yağışlar, yarın tüm ülkede etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporuna göre; bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç ve doğusu yağışlı bir havanın etkisine girecek.

Yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14, Ankara'da 13, İzmir'de ise 15 derece olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadisesi görülecek. Doğuda gece sıcaklıklarının sıfırın altında 7 derecelere kadar düştüğü bölgede buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca yarın Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

YARIN ÜLKE GENELİ YAĞIŞLI

Yarın ise ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek yurdun büyük bölümünü kapsayacak.

Bugün başlayacak sıcaklık düşüşü yarın iyice hissedilecek. Ankara ve İstanbul'da termometrelerin 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

