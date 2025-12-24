Kaydet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte etkisini artıran dondurucu soğuklar, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç sahipleri, sabahları "çalışmayan motor" çilesi yaşamamak için hummalı bir hazırlığa girişti. Sokaklarda park halindeki araçların battaniyelerle örtüldüğü, brandalarla sarıldığı ve hatta poşetlerle paketlendiği o ilginç görüntüler objektiflere yansıdı. Motor ve cam aksamlarını korumak adına başvurdukları bu yöntemin bir zorunluluk olduğunu ifade eden sürücüler, önlem almadıkları takdirde araçlarını çalıştırmanın imkansız hale geldiğini belirtti. Öte yandan, dondurucu havaya rağmen ilçenin yüksek kesimlerindeki üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

