Turkcell ve Google Cloud ortaklığıyla Ankara’da kurulacak hiper ölçekli veri merkezleri, Türkiye’de verinin yurt dışına çıkmadan saklanmasına ve işlenmesine imkân tanıyacak.

Temellerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanan veri merkezlerinin, 2028’de tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyar dolarlık bir değer oluşturması beklenen yatırımın “sürdürülebilirlik”, “ölçeklenebilirlik”, “maliyet etkin çözümler” ve “gelecek nesil teknolojilere uyum” şeklinde dört ayağı bulunduğundan bahsetti.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Google Cloud ortaklığıyla kurulacak hiper ölçekli veri merkezlerine ilişkin “Son nesil yapay zekâ modellerinden siber güvenlik modellerine, veri yedekleme modellerinden veri analitiğine kadar 200’ün üzerinde servise erişim hakkını Türkiye’deki herkese sağlayacağız” dedi. Google Cloud ile ‘vizyon birlikteliği sağladıklarını aktaran Koç “Yapmış olduğumuz anlaşmayla Türkiye’ye etkisi yıllara yayılan büyük bir yatırımla Google Cloud’un küresel ağındaki 43. bölgeyi oluşturuyoruz. Bu bölgede yapmış olduğumuz yatırımla Türkiye’yi bölgemizde bir dijital merkez hâline getireceğiz” şeklinde konuştu.

