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Iğdır'da feci olay! Kadın 2. kattan aşağı atladı, zanlı firarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Iğdır&#039;da feci olay! Kadın 2. kattan aşağı atladı, zanlı firarda
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da feci bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında apartmanın 2. katından aşağı atıldı.

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı. 

Iğdır'da feci olay! Kadın 2. kattan aşağı atladı, zanlı firarda - 1. Resim

KADININ DURUMU CİDDİ

Talihsiz kadın, şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde durarak hayatta kaldı.

 Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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