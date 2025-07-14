Iğdır'da feci olay! Kadın 2. kattan aşağı atladı, zanlı firarda

Iğdır'da feci bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında apartmanın 2. katından aşağı atıldı.

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı.

KADININ DURUMU CİDDİ

Talihsiz kadın, şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde durarak hayatta kaldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.