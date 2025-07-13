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Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye, Karpuz, Çiftçi, Mağduriyet, Belediye, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de karpuzun kilosu 1-2 TL'ye düşünce üretici mağdur oldu. Çiftçileri desteklemek isteyen Belediye Başkanı Mustafa İba, 200 ton karpuzu satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtımı hafta boyunca belediye binası önünde sürecek.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1-2 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Düziçi ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde 100 dönüm alana karpuz ekimi yapan çiftçi Ersin Ala ürünün bereketli bol olmasından dolayı ürünü tarlada 3 TL’ye satışa çıkardı.

Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı - 1. Resim

200 TON KARPUZ SATIN ALINDI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Bunun üzerine harekete geçen Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, hem çiftçinin mağdur olmaması için hem de vatandaşa sıcak yaz günlerinde serinleten bir ikram yapmak için tarlada bulunan 200 ton karpuzu alıp belediye binası önünde vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı - 2. Resim

"FİYAT İSTER İSTEMEZ AŞAĞIYA İNDİ"

Karpuzun bu sene verimi aynı zamanda olmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen çiftçi Ersin Ala, şu ifadeleri kullandı:

Bu sene ekmiş olduğumuz karpuzlar Türkiye genelinde hava şartlarının eşit gitmesinden dolayı bütün bölgelerde aynı anda geldi. Bu ürünün tonajının yüksek olmasından dolayı ürün ister istemez fiyatları aşağı çekti.

Allah razı olsun belediye başkanımız Mustafa İba ve devlet büyüklerimiz bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayarak tarlada kalan ürünümüzü alarak vatandaşlarımıza belediye aracılığıyla dağıtma kararı aldı. Sağ olsunlar bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadılar.

Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı - 3. Resim

Belediye binası önünde dağıtılan karpuzları alan vatandaşlar belediye başkanı Mustafa İba’ya teşekkür etti. Karpuz dağıtımının hafta boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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