Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektup yazdı! "Mukaddes değerlere leke sürdürmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektup yazdı! "Mukaddes değerlere leke sürdürmedik"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine mektup yazdı. Mektupta, şehit ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi. Erdoğan, terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun kardeşliği güçlendireceğini belirtti. Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik." ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak. Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye’nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi.

"EZANLAR YANKILANIYORSA PAY ŞEHİTLERİMİZİNDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubuna, "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum." sözleriyle başladı. Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşû ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir."

"MUKADDES DEĞERLERE LEKE SÜRDÜRMEDİK"

Mektubunda, göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, kararlı duruşun altını şu sözlerle çizdi: "Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA TAVİZ YOK"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirterek, "Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KARDEŞLİK MERHALESİ BAŞLIYOR"

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye’ye yeni bir sayfa açacağını da şu ifadelerle anlattı:

"Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

"EMANETLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineleyerek, "Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Efsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse...“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu Baran yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti - GündemErdoğan'ın yol arkadaşlarındandı... Hayatını kaybettiVan Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerinde! Bilim insanlarından korkutan uyarı: Böyle devam ederse gölde canlı yaşamı sona erecek - GündemVan Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerinde!Bir kentte 'halkalı helikopter' paniği! İddialar peş peşe geldi, gerçek ortaya çıktı - GündemBir kentte 'halkalı helikopter' paniğiFETÖ elebaşının kuzenine 12,5 yıl hapis talebi! Erdoğan ve Atatürk'e hakaret etmişti - GündemFETÖ elebaşının kuzenine 12,5 yıl hapis talebi!Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında korkutan deprem! İşte Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin ilk veriler - GündemBodrum açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler10 diplomayı nasıl aldı, özgeçmişini sildi mi? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sessizliğini bozdu - Gündem10 diplomalı bakan yardımcısı sessizliğini bozdu
Sonraki Haber Yükleniyor...