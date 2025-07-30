MGK'dan bölgesel aktörlere açık uyarı! 'Terörsüz Türkiye ve Suriye' vurgusu dikkat çekti

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Terörsüz Türkiye sürecine dair MGK bildirisinde "Ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ifade edilmiştir" sözlerine yer verildi.

Suriye'deki İsrail ve Dürziler ortaklığı ile yürütülen provokasyonlara ilişkin "Suriye hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.