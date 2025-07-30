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Kritik MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Toplantıda ayrıca orman yangınları, Suriye'deki gelişmeler, İsrail'in saldırganlığı ve bölgedeki provokatif hamleleri ile Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da toplandı.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

TRT Haber'de yer alan habere göre Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak. Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

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ORMAN YANGINLARI MASAYA YATIRILACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılacak. Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

SURİYE VE İSRAİL DE MASADA OLACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. İsrail'in saldırgan tutumu ve Gazze'de ateşkes için yürütülebilecek küresel diplomasi seçenekleri masada olacak.

Kritik MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konular - 2. Resim

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ BARIŞ MÜZAKERELERİ

Ukrayna-Rusya savaşı da gündemin başlıkları arasında olacak. Ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak. Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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