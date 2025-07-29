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Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e devlet nişanı takdim etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev&#039;e devlet nişanı takdim etti
Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Türkiye, Dostluk, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e devlet nişanı takdim ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan şunları kaydetti:

KAZAKİSTAN TÜRKİYE'NİN KARA GÜN DOSTU OLDUĞUNU DEFALARCA GÖSTERDİ

"Kazakistan'ın başarılarından Türkiye olarak biz de gurur duyuyoruz. Tokayev, ülkesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Aramızdaki bağ öyle kuvvetli ki Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyeye ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağları güçlenmiştir. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN YÜKSEK NİŞANINI TEVCİH ETMEKTEN BAHTİYARIM

İşte bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı tevcih etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve birliğimizi daim eylesin." 

DOSTLUĞUMUZ VE KARDEŞLİĞİMİZ EBEDİ OLSUN

Törende konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise 'dostluğumuz ve kardeşliğimiz güçlensin, kardeşliğimiz ebedi olsun" dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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