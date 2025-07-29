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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Tokayev, Güvenlik, Dış Politika, Diplomasi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı. Törende iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na başkanlık edecek. Görüşmeler sonrası anlaşmalar imzalanacak, ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i resmi törenle karşıladı - 1. Resim

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i resmi törenle karşıladı - 2. Resim

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEYİ'NİN BEŞİNCİ TOPLANTISI YAPILACAK

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, görüşmelerin ardından Türkiye ile Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin beşinci toplantısına başkanlık edecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i resmi törenle karşıladı - 3. Resim

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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