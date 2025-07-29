Türkiye’nin yeni silahı ABD'de gündem oldu! “Erdoğan oyunu yeniden kuruyor”

Amerika’nın saygın gazetelerinden The Miami Herald ve Newsweek, Türkiye’nin “en güçlü havadan atılan konvansiyonel silahı” olarak lanse edilen GAZAP bombasına geniş yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan saygın günlük gazetelerden The Miami Herald, Türkiye’nin yeni nesil termobarik bombasını gündeme taşıdı.

Newsweek'ten Ellie Cook’un haberine atıfla yayımlanan içerikte Türkiye’nin "en güçlü havadan fırlatılan konvansiyonel silahı" olarak tanımlanan GAZAP bombasına geniş yer verildi.

Haberde, Ankara'nın kendisini "önemli bir savunma ihracatçısı" olarak konumlandırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, NATO ülkesinin 'en güçlü' havadan fırlatılan konvansiyonel silahı olarak tanımlanan yeni bir bombayı tanıttı ve Ankara kendisini önemli bir savunma ihracatçısı olarak konumlandırdı."

"GAZAP" İKİ AŞAMALI YIKIM GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Termobarik silahların doğasına dikkat çekilen haberde, bu bombaların yüksek sıcaklıkta patlama oluşturmak için yakıtla karıştırılmış oksijen kullandığı ve bu nedenle benzer boyuttaki diğer nükleer olmayan bombalara göre çok daha yıkıcı olduğu ifade edildi. Türkiye'nin tanıttığı GAZAP, yerel kaynaklara göre 2.000 libre ağırlığında ve ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından atılabilecek kapasitede.

"GAZAP 2,000 lb ağırlığında ve sertifikasyon testlerinden geçti."

TÜRKİYE KÜRESEL SAVUNMA SAHNESİNDE ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’daki büyük savunma fuarında tanıtılan bomba, NEB-2 Ghost adlı benzer silahla birlikte kamuoyuna sunuldu. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne (IISS) göre Türkiye yaklaşık 300 savaş kabiliyetine sahip uçağıyla NATO içindeki en büyük hava güçlerinden birine sahip.

Savunma sanayi uzmanı Rebecca Lucas, Newsweek’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin küresel silah piyasasındaki yükselişini şu sözlerle değerlendirdi:

"Son zamanlarda Türkiye'nin küresel silah pazarına sunduğu ürünlerde önemli bir artış var, bunların başında İHA'lar geliyor, ama aynı zamanda zırhlı araçlar, gemiler, mühimmatlar ve daha fazlası da var."

ABD VE RUSYA'DAN SONRA TÜRKİYE

Haber, termobarik silahların özellikle Rusya ve ABD tarafından da kullanıldığına değinirken, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesinin altı çizildi. Rusya'nın 2007'de test ettiği ve “tüm bombaların babası” olarak adlandırılan termobarik bombayla karşılaştırılan Türk yapımı GAZAP’ın, bölgesel dengeler açısından önem taşıdığı belirtildi.

Amerikan yapımı 21.600 lb’lik GBU-43/B bombasına da yer verilen haberde, bu bombanın 2017’de Afganistan’da kullanıldığı hatırlatıldı. Türkiye’nin ise aynı kategoride yer alan iki yeni bombayı kamuoyuna tanıtmasıyla dikkatleri üzerine çektiğine değinildi.

Rebecca Lucas ayrıca, "Türkiye potansiyel satıcılara sadece belirli silah ve platformların değil, aynı zamanda etkili bir bölgesel oyuncu olarak genel yükselişinin de reklamını yapıyor" ifadelerini kullandı.