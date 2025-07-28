Neo-Osmanlı korkusu geri döndü: GAZAP’la sarsılan Yunan medyası “Avrupa uyanmalı” diye feryat etti!

Ancak Türkiye'nin bu alandaki son gelişmeleri, Yunanistan basınında tepkiyle karşılandı. Greek Report adlı platform, gelişmeleri “Neo-Osmanlıcı emelleri olan, Ege ve Doğu Akdeniz’de saldırganlığını artıran bir ülke şimdi de ‘şok ve dehşet’ silahlarını sergiliyor” sözleriyle değerlendirdi. Haberde "Avrupa uyanmalı ifadeleri kullanılırken, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırma hamleleri “hazımsızlık” ifadesiyle yorumlandı.

TERMOBARİK ETKİYLE YÜKSEK TAHRİP GÜCÜ: GAZAP

2000 libre (yaklaşık 970 kg) ağırlığındaki GAZAP, patlama anında çevreye 10.000 özel şekillendirilmiş parçacık saçarak NATO standardı MK-84’ün üç katı kadar etki alanı oluşturuyor. Metrekare başına 10,6 parçacık düşüren bomba, geniş hedef alanlarının etkisiz hale getirilmesinde büyük avantaj sağlıyor. GAZAP, mevcut MK-84 güdüm kitleriyle tam uyumlu.

90 METRE DERİNE NÜFUZ EDEN NEB HAYALET

Tanıtılan bir diğer mühimmat olan NEB-1 HAYALET ve NEB-2 HAYALET, C50 tipi yüksek dayanımlı beton hedeflerde yapılan testlerde 7 metreden fazla derinliğe nüfuz etti. Yapılan uçuş testlerinde ise mühimmat yaklaşık 90 metrelik kayalık yapıyı delerek etkileyici sonuçlar verdi. MSB Ar-Ge Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Nilüfer Kuzulu, mühimmatın TSK envanterine girmeye hazır olduğunu belirtti.

180 KİLOMETRE MENZİLLİ YENİ HAVA-HAVA FÜZESİ YOLDA

MSB Ar-Ge, ayrıca 180 kilometre menzilli yeni nesil hava-hava füzesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Güdüm sistemleri tamamlanan füzede, yıl bitmeden 401. Filo’da ilk atış testlerinin yapılması planlanıyor.

ABD üretimi AIM-120D AMRAAM 160 km, Avrupa üretimi Meteor ise 200 km üzeri menzile sahip. Türkiye’nin geliştirdiği yeni füzenin, bu sınıfın üst seviyelerine ulaşması hedefleniyor.