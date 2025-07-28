Ege’de sessiz işgal planı! 2030’a kadar 315 üs! Türkiye harekete geçti “Gereken yapılacak”

Diplomatik kaynaklar Yunanistan’ın Ege’de “fiili kontrol taktikleriyle” alan kazanma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Adalara yerleştirilen otonom birliklerin bölgedeki barışı tehdit ettiğini belirten Ankara, “Uluslararası toplumun gözünü kapadığı bu ihlallere karşı gereken yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN2IN 2030 PLANI NE?

Yunan basınına göre, Kathimerini gazetesinin 28 Temmuz’da duyurduğu haberde Yunanistan’ın 2030 yılına kadar Ege adalarını “otonom, kendi kendine yetebilen askeri üs bölgeleri” haline getirmeyi hedeflediği belirtildi. Projeye göre adalara konuşlandırılacak küçük askeri birlikler, dış destek almadan aylarca görev yapabilecek şekilde yapılandırılacak.

Savunma Bakanlığı kaynakları, bu birliklerin su, yiyecek ve enerji ihtiyaçlarını deniz suyunu içilebilir hale getiren sistemlerle, güneş panelleriyle ve topraksız tarımla karşılayacağını ifade etti. Böylece askerlere Atina’dan ikmal yapılmadan uzun süreli konuşlanma imkânı sağlanacak.

'ADALARDAN AYRILMAYACAK ORDULAR' PLANI DEVREDE

Yunanistan'ın planına göre adalara yerleştirilecek bu yeni yapıdaki orduların amacı net: Ege Denizi’nde Türk unsurlarına doğrudan müdahale kapasitesi kazanmak. Her bir adada bağımsız komuta sistemine sahip olacak bu küçük birliklerin, kendi kararlarını alabileceği, Atina’dan emir beklemeden hareket edebileceği ileri sürüldü.

Ayrıca 2030 yılına kadar 522 yer altı askeri tesisin inşa edilmesi planlanıyor. Bu üslerin 315’inin Ege adalarında kurulacağı, kalanın ise Yunanistan ana karasında olacağı açıklandı.

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan diplomatik kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu:

“Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün 1960’lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlali, Ege Denizi’nde birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biridir. Bu mesele, Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarındaki yükümlülüklerini ve dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır.”

Aynı kaynak, Atina’nın bu meseleyi yargıya taşımayı engellemek için 1993 yılında Uluslararası Adalet Divanı’nın yetkisini bu konuda reddettiğini hatırlattı.

"TÜRKİYE DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Yunanistan’ın ve üçüncü ülkelerin ihlal teşkil eden eylemlerine karşı her zaman düzenli ve kararlı diplomatik adımlar attığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Biz, Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin, diğer Ege sorunlarıyla birlikte ele alınmasını ve görüşmeler yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı dahil, karşılıklı mutabık kalınacak hiçbir barışçı çözüm yöntemini dışlamıyoruz.”

İHA'LAR VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ DEVREYE GİRİYOR

Yunanistan ayrıca adalardaki birlikleri ucuz, yerli üretim İHA’lar ve anti-drone elektronik harp sistemleriyle donatmayı hedefliyor. Söz konusu araçların Ukrayna savaşındaki taktiklerden esinlenerek geliştirildiği iletildi.

YUNANİSTAN ASKERLERİNİ EĞİTMEYE BAŞLADI

Yunan Savunma Bakanlığı, bu planın hayata geçirilmeye başladığını ve bazı adalarda görevlendirilecek birliklerin özel eğitime tabi tutulduğunu açıkladı. Zorunlu askerliğin sürdüğü ülkede, en istekli askerlerin bu görevler için seçileceği ifade edildi.