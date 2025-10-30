Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump "Derhal" diyerek talimatı verdi! ABD'den kritik nükleer silah adımı

Trump "Derhal" diyerek talimatı verdi! ABD'den kritik nükleer silah adımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump &quot;Derhal&quot; diyerek talimatı verdi! ABD&#039;den kritik nükleer silah adımı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a silah testlerine başlama talimatı verdi.

"BU SÜREÇ HEMEN BAŞLAYACAK"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "Nükleerin muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Son sağlık durumu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü burada, beklenen oldu! Şi Cinping, Trump'ı ağırladı - DünyaDünyanın gözü burada, beklenen oldu!Irkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehdit - DünyaIrkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehditKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdi! Karadağ’da Sırp tahriki  - DünyaKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdiGümrük vergilerini düşürmeye karşılık 950 milyar dolar! ABD-Güney Kore ilişkilerinde yeni dönem - DünyaGümrük vergilerini düşürmeye karşılık 950 milyar dolar!Hollanda seçimlerimde sürpriz zafer! Bir dönem kapanıyor - DünyaHollanda seçimlerimde sürpriz zafer!Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldü - DünyaTerör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...