Evinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de Mbaye Diagne, maçın uzatmalarında oyundan alınınca teknik direktör Sinan Kaloğlu'na büyük tepki gösterdi. Maçın ardından konuyla ilgili olarak Kaloğlu'ndan açıklama geldi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Bandırmaspor'a karşı 2-1'lik skorla galip geldiği maçta Mbaye Diagne'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na tepkisi gündeme oturdu. 90+4. dakikada oyundan çıkarıldığı için çılgına dönen Diagne, Kaloğlu'na sert tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonrasında Sinan Kaloğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Mbaye Diagne'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na tepkisi gündeme oturdu

"BUGÜN ÜZÜNTÜSÜ VARDI"

Sinan Kaloğlu açıklamasında, "Diagne bizim takımımızın değerli bir oyuncusu. Gol atamadığında yaşanan duyguları çok iyi biliyorum. Bugün golle buluşamadığı için bir üzüntüsü vardı. Her forvet her maç gol atmak ister, bu çok normal. Onu oyundan aldığımızda maçın bitmesine 1-2 dakika kalmıştı. Sahada kalıp son bir pozisyon yakalama düşüncesiyle böyle bir tepki verdi. Ben bunu tamamen gol isteğine bağlıyorum. Maçtan sonra soyunma odasında kendisiyle konuştum. Aramızda hiçbir problem yok. Bunlar futbolun içinde olan şeyler" şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Senegalli futbolcu, Trendyol 1. Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

