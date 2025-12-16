Gelinim Mutfakta 16 Aralık haftanın ikinci günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Haftalık puan tablosunda birinci olan isim haftanın sonunda 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Miyase, Tuğba, Kader ve Melisa arasından 16 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isimle puan durumu bölümün ardından belli oldu.

16 Aralık Salı Gelinim Mutfakta bölümünde günün birincisi belli oluyor. Miyase, Tuğba, Kader ve Melisa arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına topluyor.

16 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

16 Aralık Gelinim Mutfakta Salı günü kıyasıya rekabetle başladı. Yarışmaya bu hafta katılan yarışmacılarla birlikte Miyase, Tuğba, Kader ve Melisa gelinler "Ankara Bazlama Kebabı" tarifiyle hünerlerini sergiledi. Günün birincisi Tuğba oldu.

16 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

16 Aralık Gelinim Mutfakta'da Miyase, Tuğba, Kader ve Melisa "Ankara Bazlama Kebabı"tarifiyle kaynanalardan en yüksek puanı almaya çalıştı.

16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 16 puan

Miyase: 15 puan

Kader: 13 puan

Melisa: 12 puan

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8-12 Aralık 2025 haftasında Güllüşah ve kayınvalidesi Arzu elendi.

ANKARA BAZLAMA KEBABI NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğranmış kuzu eti tencereye alınır ve kendi suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Suyunu çeken ete 2 yemek kaşığı yağ eklenir, 3-4 dakika kavrulur. Yemeklik doğranmış soğan ve biber ilave edilerek tekrar suyunu salıp çekene kadar kavrulmaya devam edilir. Ardından domates ve baharatlar eklenir, 2 dakika pişirilip ocaktan alınır.

Bazlamanın üst kısmı kapak şeklinde kesilir ve içi çıkarılmaz. Hazırlanan etli harç bazlamanın içine yerleştirilir. Üzerine kaşar peyniri dilimleri eklenir, bazlamanın kapağı kapatılır. Salça ve az su karıştırılarak bazlamanın üstüne sürülür, rendelenmiş kaşar serpilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirilerek sıcak servis edilir. Afiyet olsun.

