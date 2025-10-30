Trump 'Babanızın böyle olmasını isterdiniz' diyerek Modi'yi taklit etti

Trump, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi, bu ülkedeki APEC CEO Zirvesi'nde konuştu.

"BABANIZIN BÖYLE OLMASINI İSTERDİNİZ"

Pakistan ile Hindistan arasında mayısta yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan edilen çatışmalara ilişkin Trump, 'hoş görünüşlü kişi' olarak nitelediği Modi için "Babanızın böyle olmasını isterdiniz." yorumunda bulundu.

MODİ'NİN SESİNİ TAKLİT ETTİ

Trump, Modi'nin 'sert' olduğunu da savunarak, Hindistan Başbakanı'nı taklit eden bir aksanla "Hayır, savaşacağız." ifadesini kullandı.

Modi'ye atfettiği sözlere işaret ederek "Bu benim tanıdığım adam mı?" diyen Trump, görüşmelerin ardından iki ülkenin çatışmayı sonlandırdığını anımsattı.

Trump, iki ülke arasındaki çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin, "Şimdi, (eski ABD Başkanı Joe) Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum." dedi.