Doğurganlık oranlarındaki azalmanın bütün dünyada görüldüğünü belirten Aile Bakanı Göktaş “Aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli tutmaz” dedi.

ESMA ALTIN - Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün nüfusta bir çöküşe yol açtığını belirterek “Dünyadaki pek çok ülkenin derdi aynı” dedi.

Göktaş TBMM’de soruları cevaplarken “Gittiğim her yerde herkes aynı konudan şikâyetçi, herkesin derdi bir. Artık bütün dünya biliyor ki aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, hiçbir sosyal politika da kalıcı kalamaz; bu nedenle aileyi sahiplenmek lazım” diye konuştu.

SİYASET ÜSTÜ OLMALI

Bu konunun siyaset üstü olduğuna vurgu yapan Göktaş, muhalefete “Ülkemizin rekabetçi gücünü, genç ve Türk nüfusunu güçlendirmeye devam edelim” çağrısında bulundu. Türkiye’de 1960’dan sonra kapsamlı ve programlanmış bir nüfus düşüşü yapıldığını dile getiren Göktaş, “Maalesef nüfus planlaması ülkemizin gündemine oturdu. Nasıl oturdu biliyor musunuz? Zihinlerde oturdu, ‘Bir kız, bir erkek yeter’, ‘Az çocuk, öz çocuk, nitelikli çocuk’ diyerek oturdu” dedi.

9 MİLYAR ÇOCUK PARASI

Göktaş, “Aile Yılı” çerçevesinde bu sene doğum yardımı sistemi ile önemli bir reformu hayata geçirdiklerini söyledi. Göktaş, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdiklerini belirterek, “Bu kapsamda Aile Yılı’nda, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

